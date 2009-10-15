Яценюк допомагає створити «капкан для Тимошенко» - експерт

Політолог, директор Київського інституту проблем управління імені Горшеніна Кость БОНДАРЕНКО заявляє, що під час президентської кампанії Арсеній ЯЦЕНЮК допомагає створити «капкан для Юлії ТИМОШЕНКО», а Сергій ТІГІПКО отримує можливість «швидко і якісно повернутися в реальну політику».

Про це К.БОНДАРЕНКО заявив сьогодні в Донецьку на прес-конференції «Україна напередодні старту президентської кампанії», повідомили УНІАН у прес-службі Інституту Горшеніна.

Розмірковуючи про чинник А.ЯЦЕНЮКА, експерт зазначив, що політтехнологи, які працюють в його команді, «вже переконали Арсенія Петровича в тому, що президентство для нього – не самоціль. Більш того: він все частіше декларує ідеї, які можуть бути підтримані і сприйняті в Москві: інтеграційні процеси на пострадянському просторі, але зі столицею в Києві, «Київ – мати міст російських», «український імперіалізм» тощо». Але політичні цілі А.ЯЦЕНЮКА можуть лежати в іншій площині, вважає К.БОНДАРЕНКО. За його словами, «у другому турі президентських виборів А.ЯЦЕНЮК може відкрито закликати своїх прихильників голосувати за Віктора ЯНУКОВИЧА».

Як зазначив К.БОНДАРЕНКО, «А.ЯЦЕНЮК може поставити перед В.ЯНУКОВИЧЕМ одну умову: розпуск Верховної Ради і оголошення дострокових парламентських виборів. План наступний: за підтримки А.ЯЦЕНЮКА лідер ПР стає Президентом. Рада розпускається. Юлія ТИМОШЕНКО залишається в.о. прем`єр-міністра - у державі без ухваленого бюджету, в кризовій ситуації, без можливості реально впливати на стан справ в економіці, без соціальної стабільності і т.д. А.ЯЦЕНЮК починає формувати свій список – зокрема, претендуючи на електоральну нішу «Нашої України». БЮТ починає втрачати голоси (якщо Ю.ТИМОШЕНКО при такому розкладі не стає Президентом). У наступному парламенті коаліція – таким чином - буде сформована “Регіонами” і А.ЯЦЕНЮКОМ. А Ю.ТИМОШЕНКО і її політичній силі буде уготована сумна доля».

«Цей план можна назвати «капкан для Тимошенко», і місія А.ЯЦЕНЮКА в цій кампанії полягає саме в тому, щоб допомогти створити цей капкан», - сказав К.БОНДАРЕНКО.

Відповідаючи на запитання про перспективи ще одного претендента на пост Президента України - Сергія ТІГІПКА, директор інституту Горшеніна сказав: «Сергій Леонідович довгий час не був у політичному процесі. Сьогодні він розуміє, що у разі програшу В.ЯНУКОВИЧА Схід залишиться без політичного лідера. І тому вже сьогодні розгорнув активність саме на електоральному полі В.ЯНУКОВИЧА».

За інформацією К.БОНДАРЕНКА, до С.ТІГІПКА «вже сьогодні придивляється ряд людей з Партії регіонів (група, орієнтована на союз з Ю.ТИМОШЕНКО), яка може запропонувати С.ТІГІПКУ посаду лідера партії у разі програшу В.ЯНУКОВИЧА на президентських виборах. Адже запропонували ж С.ТІГІПКУ посаду лідера партії «Трудова Україна» в 2000 році, хоча до того часу в партії він не перебував?».

Крім усього іншого, вважає експерт, С.ТІГІПКО «може розраховувати на прем`єрство при Президенті Ю.ТИМОШЕНКО».

«Принаймні, для С.ТІГІПКА президентська кампанія – це можливість швидко і якісно повернутися в реальну політику. Ось тільки б ще трохи менше сумнівних осіб в його регіональних структурах», - зазначив К.БОНДАРЕНКО.