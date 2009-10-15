Ющенко квапить Баррозу з угодою про асоціацію

Президент України Віктор ЮЩЕНКО сподівається за підсумками саміту Україна-ЄС підписати документ, який давав би аналіз здійсненій роботі на переговорах щодо Угоди про асоціацію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні у Брюсселі українським журналістам після зустрічі з Президентом Єврокомісії Жозе Мануелем БАРРОЗУ.

«Саміт повинен бути результативним. Безумовно, повинен бути базовий документ, і ми його підпишемо», - сказав він.

«Будемо мати знаковий етапний позитивний документ на саміті 4 грудня», - додав Президент України.

Він вкотре наголосив на тому, що діалог, який відбувається в останні роки між Україною та Європейським Союзом, є одним з найпродуктивніших за всю історію відносин, а сама Угода про асоціацію, на переконання В.ЮЩЕНКА, буде однією із найсильніших угод такого типу серед тих, що підписувалися Євросоюзом зі східними країнами.

В.ЮЩЕНКО зазначив, що на сьогодні найскладнішим питанням у переговорах щодо Угоди про асоціацію залишається питання секторального співробітництва, яке залежить, у тому числі, від здійснення українським урядом необхідних реформ.

Разом з тим, за словами Президента, близько трьох чвертей майбутньої угоди уже погоджено.

В.ЮЩЕНКО також повідомив, що дав доручення міністру закордонних справ України Петру ПОРОШЕНКУ за півтора місяці «вийти на фінальний документ» наступного саміту Україна-ЄС, а також активізувати процес переговорів про зону вільної торгівлі.

Як повідомляв УНІАН, 13 жовтня Президент В.ЮЩЕНКО заявив, що розраховує на підписання Угоди про асоціацію з Євросоюзом до кінця року, визначивши це завданням номер один для української дипломатії.

При цьому Президент зазначив, що підписання угоди про створення зони вільної торгівлі з ЄС може статися через декілька місяців після підписання Угоди про асоціацію.

Україна і ЄС розпочали переговори про нову базову угоду 5 березня 2007 року, а переговори про створення зони вільної торгівлі - 18 лютого 2008 року. На саміті Україна-ЄС 9 вересня 2008 року було вирішено, що нова угода носитиме назву Угоди про асоціацію і включатиме в себе створення зони вільної торгівлі.

У Єврокомісії зазначають, що ЄС підписуватиме з Україною лише Угоду про асоціацію, яка включатиме в себе і створення зони вільної торгівлі.