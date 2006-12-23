Лідери туркменської опозиції з`їжджаються до Києва

Лідери туркменської опозиції у суботу прибули до столиці України з метою заручитися підтримкою місцевих політиків і народу.

Голова опозиційної партії "Туркменістан" Нурмухаммед Ханамов заявив в інтерв`ю агентству, що хоче працювати з політичними і громадськими організаціями України. У разі приходу до влади в Туркменії Ханамов пообіцяв переглянути ціни на газ і гарантувати його безперебійне постачання. Опозиціонер вважає, що йому вдасться знайти підтримку в політичних колах України.

Водночас Ханамов не виключив, що смерть Сапармурата Ніязова може вплинути на чинні газові домовленості, зокрема, не на користь України. Нинішні туркменські можновладці вже заявляли про те, що збережуть всі домовленості і виконають зобов`язання за контрактами на постачання газу.

Колишній віце-прем`єр уряду Туркменії Худойберди Оразов, який також перебуває в Києві, у свою чергу заявив, що шукає підтримки для розв`язання кризи в країні та початку демократичного шляху розвитку країни, яка тривалі роки була під владою диктатора.

Лента.ру