Тарасюк: про примирення з Януковичем не може бути мови

Міністр закордонних справ України Борис ТАРАСЮК завіряє, що в нього нормальні відносини з прем`єр-міністром України, лідером Партії регіонів Віктором ЯНУКОВИЧЕМ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова МЗС повідомив сьогодні на прес-конференції в Сімферополі.

На запитання журналістів, чим можна вважати вчорашнє рукостискання голови МЗС і прем`єра: проявом доброї волі або знаком примирення опонентів, Б.ТАРАСЮК сказав, що не знає, про яке примирення йде мова, якщо між ним і В.ЯНУКОВИЧЕМ "не було розбіжностей". "Ми потиснули один одному руки. Про яке примирення йде мова, якщо у нас не було розбіжностей, - сказав міністр закордонних справ. - Це нормальні відносини".

Як повідомлялося, Верховна Рада України 1 грудня прийняла постанову про відставку Б.ТАРАСЮКА з посади голови МЗС. Проте Шевченківський райсуд Києва припинив дію постанови, а Президент Віктор ЮЩЕНКО підписав указ про продовження виконання Б.ТАРАСЮКОМ обов`язків міністра закордонних справ. Не зважаючи на це Б.ТАРАСЮКА вже кілька разів не пускали на засідання Кабміну.

Вчора, чекаючи початку засідання міждержавної комісії "Ющенко-Путін", Б.ТАРАСЮК і В.ЯНУКОВИЧ обмінялися рукостисканням.