СДПУ(о) Дніпропетровщини розпочала ”стратегічний план розвитку”

Дніпропетровська обласна організація Соціал-демократичної партії України (об’єднаної) розпочала перереєстрацію членів партії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це у Дніпропетровську після проведення обласної звітно-виборної конференції СДПУ(о) повідомив журналістам новообраний керівник парторганізації Ігор СКАЖУТІН.

За його словами, кожен з членів партії має власноруч написати нову заяву про вступ до СДПУ(о). І.СКАЖУТІН зазначив, що необхідність перереєстрації викликана зміною партійних переконань рядом колишніх об’єднаних соціал-демократів, усвідомленим розривом деяких членів з СДПУ(о). Процес перереєстрації триватиме до кінця лютого 2007 року. І.СКАЖУТІН повідомив, що після звітно-виборних конференцій на місцях змінено кожного четвертого керівника СДПУ(о) в районах та містах Дніпропетровщини.

За його словами, з нового року місцеві соціал-демократи об’єднані розпочинають розробку “стратегічного плану розвитку” обласної організації. І.СКАЖУТІН наголосив, що максимальне завдання – “вхід СДПУ(о) у владу з 15%-20% голосів виборців” на наступних місцевих та парламентських виборах.

Як повідомляв УНІАН, на Дніпропетровщині восени 2006 року 5 тис. об’єднаних соціал-демократів на чолі з керівником Дніпропетровської обласної парторганізації Геннадієм ГВОЗДЄВИМ залишили лави партії та перейшли до Партії регіонів.