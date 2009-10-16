Українська армія втратила радянські стандарти і не досягла натівських

Реформа української армії, започаткована на початку нового тисячоліття, через проблеми із фінансуванням може завершитися повним фіаско, що в найближчі роки може призвести до втрати боєздатності Збройних Сил України.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це йдеться у висновках польських експертів, опублікованих в аналітичному бюлетені Центру Східних досліджень (OSW).

Експерти відзначають, що з 2000 по 2007 рік українська армія відійшла від стандартів функціонування, закладених ще при Радянському Союзі, в який входила Україна до 1991 року. А розроблену на стандартах військових операцій ООН та НАТО нову модель через проблеми із фінансуванням не вдасться запровадити до кінця, що приведе до втрати раніше отриманих результатів.

Аналітики зауважують, що програма реформування армії передбачала фінансування на рівні 2% ВВП, починаючи з 2005 року, а насправді воно було зменшене з 1,3 до 0,99% ВВП. «Утримання такого тренду в перспективі найближчих 2-3 років приведе до втрати боєздатності української армії», - відзначають експерти.

Автори доповіді припускають, що саме через відмову погодитися на подальше зменшення фінансування армії у відставку на початку жовтня подав керівник Генштабу ЗСУ Сергій КИРИЧЕНКО.

Крім цього, з армії через проблеми із фінансуванням звільняються молоді освічені офіцери, котрі закінчували тренінги НАТО, масово продається найбільш цінне обладнання, а також значно зменшуються кошти на практичне навчання військових, що дуже послаблює українську армію.

«Така ситуація не тільки віддаляє перспективу реформи Збройних Сил, але становить реальну загрозу деградації мілітарного потенціалу України», - відзначили експерти, додаючи, що це також послабить позицію українців у співпраці із західними партнерами та Росією.

Аналітики також назвали прецедентною ситуацію, коли держава опинилася без начальника Генштабу та міністра оборони, якого депутати відправили у відставку ще в червні цього року, а нового не призначили.

Довідка УНІАН. Створений польським урядом у 1990 році OSW є одним із найавторитетніших аналітичних центрів Польщі. Центр спеціалізується на моніторингу та аналізу політичної, економічної та суспільної ситуації в країнах Центральної та Східної Європи, на Балканах, Кавказі та Центральній Азії.