Давидович шукав протоколи Медведчука на горищах і в підвалах

Центральна виборча комісія оскаржить рішення Печерського районного суду м.Києва на позов Соціал-демократичної партії України (об’єднаної) щодо бездіяльності ЦВК в питанні проведення референдуму про членство України в НАТО.

Про це заявив голова ЦВК Ярослав ДАВИДОВИЧ у інтерв’ю журналу “Фокус”.

“13 грудня з’являється рішення Печерського районного суду, де нас звинувачують у бездіяльності. Коли ми його отримали, то побачили: в ньому фігурують вже недіючі норми Закону “Про Центральну виборчу комісію”. Суд використовує норми закону в редакції 1997 року, в той час, коли вже діють норми 2004 року. Зрозуміло, ми збиралися оскаржувати таке неграмотне рішення в Апеляційному суді міста Києва, але суддя Печерського суду призначила судове засідання для “виправлення друкарських похибок” в рішенні... Але ми все одно будемо оскаржувати звинувачення у бездіяльності, оскільки ЦВК все літо працювала над перевіркою підписів і працює над цим зараз”, - сказав Я.ДАВИДОВИЧ.

Голова ЦВК нагадав, що СДПУ(о) організувала створення ініціативних груп з проведення референдуму в листопаді 2005 року. За його словами, до 6 березня 2006 року (кінцевий строк передачі ініціативними групами підписів на підтримку референдуму - УНІАН) 104 ініціативні групи подали понад 4 млн. 600 тис. підписів громадян. “Підписні листи вони здали в органи місцевої влади, а підсумкові протоколи і акти передачі було направлено до ЦВК. До 10 квітня ми повинні були закінчити роботу щодо розгляду цих матеріалів. Але пригадайте той час... Ми що, повинні були зупинити роботу з підготовки виборів і зосередити зусилля на перевірці підписів? Виходячи із логіки права і елементарної доцільності, ЦВК в першу чергу зайнялася підготовкою парламентських і місцевих виборів”, - наголосив він.

Я.ДАВИДОВИЧ також повідомив, що ЦВК перевірила близько 40% підписів та виявила при цьому безліч недоліків. “Інколи доводилося шукати протоколи по горищах і підвалах. При перевірці виявляли й ознаки фальсифікацій підписів. З цього приводу були звернення до правоохоронних органів, де на сьогодні порушено 28 кримінальних справ. Кілька із них розглядає Генеральна прокуратура, решта – розглядаються на місцях. Поки по жодній справі рішень не має, всі вони в роботі. Це також одна із причин того, що ми не можемо визначити результати збору підписів”, - сказав голова ЦВК.

Як повідомляв УНІАН, СДПУ(о) з листопада 2005 року по лютий 2006 року по всій країні організувала 109 ініціативних груп, які зібрали на підтримку референдуму про членство України в НАТО і участь в Єдиному економічному просторі понад 4,6 млн. підписів, які були передані в ЦВК.

Відповідно до законодавства, для організації всеукраїнського референдуму за народною ініціативою необхідно зібрати не менш як три мільйонів підписів.

30 жовтня цього року голова ЦВК Я.ДАВИДОВИЧ повідомив, що правоохоронні органи порушили 28 кримінальних справ за фактами порушень при зборі підписів за проведення референдуму про членство України в НАТО і ЄЕП.

У свою чергу, 9 листопада прес-служба Генеральної прокуратури повідомила, що відомство вивчає 10 кримінальних справ, порушених за фактами внесення неправдивих відомостей в підписні листи щодо проведення всеукраїнського референдуму з питань вступу України до НАТО і ЄЕП.

11 грудня Печерський райсуд Києва зобов`язав Центрвиборчком підбити підсумки збору підписів громадян під вимогою про проведення всеукраїнського референдуму щодо вступу України до НАТО і ЄЕП.