Після виборів тарифи на комунальні послуги можуть злетіти на 70%

Колишній міністр з питань житлово-комунального господарства, заступник голови профільного комітету Верховної Ради Олександр ПОПОВ прогнозує, що після президентських виборів тарифи на комунальні послуги можуть зрости на 70%

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив журналістів під час відвідин Кременчука (Полтавська обл.).

«Це можливо в тому разі, якщо держава не виділятиме дотації на покриття різниці у тарифах між ціною, за якою Україна видобуває газ, і ціною, за якою газ реалізується підприємствам теплоенергетики. Судячи з бюджету-2010, коштів на це немає, то весь час залишається ризик того, що тарифи підвищуватимуться. Якщо не вкладати в дотації різницю у тарифах, то ціна на послуги ЖКГ підвищиться на 70%», - сказав О.ПОПОВ.

Також він прогнозує, що ще одним чинником підвищення тарифів є умова Міжнародного валютного фонду щодо підвищення ціни на газ для населення до ринкової ціни.