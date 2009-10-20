Експерт: Тимошенко має більше шансів за Януковича

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО має більше шансів виграти вибори Президента 2010 року, ніж лідер опозиційної Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ.

Таку думку у коментарі кореспонденту УНІАН висловив аналітик польської Фундації Баторія (Batory Foundation) Гжегож ГРОМАДСЬКИЙ.

Експерт зазначив, що головне завдання Ю.ТИМОШЕНКО, яка, згідно з результатами останніх опитувань, набирає на 10% менше голосів виборців, ніж В.ЯНУКОВИЧ, - здобути підтримку виборців, які в першому турі планують голосувати за інших кандидатів.

На думку Г.ГРОМАДСЬКОГО, В.ЯНУКОВИЧ має сталий електорат і навряд чи зможе суттєво збільшити кількість своїх прихильників у другому турі, водночас Ю.ТИМОШЕНКО має значний потенціал для цього.

«ТИМОШЕНКО має більше шансів зібрати додаткові голоси під час другого туру, ніж ЯНУКОВИЧ», - сказав аналітик.

Г.ГРОМАДСЬКИЙ назвав практично неминучим другий тур виборів, в якому за пост глави держави боротимуться прем’єр-міністр і лідер Партії регіонів, зауваживши, що інші кандидати «не мають шансів» потрапити до нього.

«Мало б щось статися драматичне в цій кампанії (що надзвичайно сильно скомпрометувало б Ю.ТИМОШЕНКО чи В.ЯНУКОВИЧА), але це навряд чи можливо», - сказав він.

Аналітик зауважив, що Ю.ТИМОШЕНКО повинна дуже обережно вести кампанію, аби не відлякати від себе потенційних прихильників, які в першому турі підтримали інших кандидатів.

«Може бути так, що головною проблемою для ТИМОШЕНКО буде те, щоб виборці інших кандидатів під час другого туру не залишилися вдома», - резюмував експерт.

Як повідомляв УНІАН, згідно з результатами соціологічного опитування, проведеного компанією Research & Branding Group, 30,2% українців готові підтримати В.ЯНУКОВИЧА на виборах Президента. 18,5% опитаних на виборах глави держави мають намір проголосувати за Ю.ТИМОШЕНКО. За лідера «Фронту змін» Арсенія ЯЦЕНЮКА - 8,9% українців.