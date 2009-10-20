Тимошенко дасть зелене світло на Великій кільцевій
09:50, 20 жовтня 2009Політика
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Місце проведення церемонії: 25-й км.
Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО візьме участь у церемонії відкриття руху автотранспорту на реконструйованій ділянці Великої кільцевої дороги навколо м. Києва.
Як повідомляється на Урядовому порталі, початок церемонії - о 13.00.
Місце проведення: 25-й кілометр Північно-східного обходу столиці по Великій кільцевій від м. Бориспіль до м. Бровари.
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