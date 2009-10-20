БЮТ хоче одразу ж узятися за недоторканність
10:01, 20 жовтня 2009Політика
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Фракція наполягає
Фракція БЮТ наполягатиме, щоб першим питанням на сьогоднішньому ранковому засіданні Верховної Ради було розглянуто обмеження депутатської недоторканності.
Як передає кореспондент УНІАН, про це в кулуарах ВР журналістам заявив народний депутат від БЮТ Сергій МІЩЕНКО.
За його словами, через це не виключено, що після відкриття засідання з боку БЮТ буде ініційовано перерву.
Як повідомляв УНІАН, згідно з порядком денним, ВР першим питанням планує розглянути у другому читанні законопроект про підвищення мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму.
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