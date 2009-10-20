БЮТ готовий підтримати законопроект Януковича

Фракція БЮТ готова підтримати законопроект про скасування недоторканності народних депутатів, Президента та суддів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на засіданні парламенту перший заступник керівника фракції БЮТ Андрій КОЖЕМ’ЯКІН.

Він зазначив, що фракція наполягає на необхідності розгляду двох законопроектів, які стосуються скасування депутатської недоторканності.

При цьому він зауважив, що фракція БЮТ готова підтримати законопроект, внесений лідером фракції Партії регіонів Віктором ЯНУКОВИЧЕМ щодо скасування недоторканності як народних депутатів, так і Президента та суддів.

А.КОЖЕМ’ЯКІН підкреслив, що на сьогодні в парламенті «має бути проведено тест» на те, чи справді політичні сили виступають за скасування депутатської недоторканності.