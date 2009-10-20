Від Черновецького вимагають повернути комунальні платежі киянам

Адміністрація Черновецького повинна повернути надмірно сплачені комунальні платежі киянам. Так вважає один із лідерів Блоку Віталія Кличка, лідер Української селянської демократичної партії Дмитро Андрієвський.

«19 жовтня Шевченківський районний суд Києва повністю задовольнив позов Віталія Кличка та групи киян щодо незаконності Розпорядження КМДА від 29 квітня про підвищення комунальних тарифів для населення. Це означає, що з моменту набрання судовою постановою сили, всі нараховані на підставі розпоряджень від 29 квітня суми є неправильними», - наголосив опозиційний депутат.

За словами Дмитра Андрієвського, суд не просто підтвердив липневе розпорядження Кабміну про зупинення тарифів «від Черновецького», але й визнав їх незаконними і нечинними з моменту прийняття. Тому кияни, які сплатили зайві кошти, мають повне право на зарахування їх у рахунок наступних місяців.

«Житлово-експлуатаційні організації при нарахуванні плати за комунальні послуги, - на думку політика, - повинні керуватись рішенням суду і нараховувати платежі за тими тарифами, що діяли до 1 червня. А всі надмірно сплачені кошти повинні бути зараховані як авансові платежі».