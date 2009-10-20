Тимошенко засіла з місією МВФ

Прем‘єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО проводить переговори з місією Міжнародного валютного фонду.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні у зв’язках із засобами масової інформації Секретаріату Кабінету міністрів України.

З української сторони у переговорах також беруть участь віце-прем‘єр-міністр Григорій НЕМИРЯ, міністр економіки Богдан ДАНИЛИШИН, заступники міністра фінансів Володимир МАТВІЙЧУК, Олександр САВЧЕНКО, Андрій КРАВЕЦЬ, перший заступник голови НБУ Анатолій ШАПОВАЛОВ, перший заступник міністра Кабінету міністрів Георгій БЕРАДЗЕ.

До делегації МВФ увійшли Джейла ПАЗАРБАЗІОЛУ - керівник місії Європейського департаменту МВФ, Пол ТОМСОН - заступник керівника місії Європейського департаменту МВФ, Макс АЛЬЄР - постійний представник МВФ в Україні.

На думку прем‘єр-міністра України, переговори з місією МВФ йдуть конструктивно. На зустрічі Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що ситуація у фінансовому секторі не проста, але уряд має політичну волю її стабілізувати, незважаючи на політичну складову та початок президентської кампанії, поінформували в Управлінні у зв’язках зі ЗМІ.