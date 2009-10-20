ВР підвищила соцстандарти

Верховна Рада прийняла в другому читанні і в цілому законопроект про підвищення мінімальної зарплати і прожиткового мінімуму (широко відомий "закон про підвищення соцстандартів")

"За" висловилися 254 парламентарії. З них 172 голоси дала фракція Партії регіонів, 33 – НУ-НС, комуністи дали 27 голосів, Блок Литвина – 19, з числа позафракційних нардепів законопроект підтримали 10 чоловік.

Фракція Блоку Юлії Тимошенко не дала жодного голосу.

Як уточнив перший заступник спікера парламенту Олександр Лавринович, жодна з поправок, внесених нардепами до другого читання і підтриманих комітетом, в остаточному тексті закону не врахована. Сесійний зал провалив усі запропоновані зміни.