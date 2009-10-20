Рада призначила чергові вибори

Верховна Рада України ухвалила за постанову “Про призначення чергових виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів у 2010 році”.

Як передає кореспондент УНІАН, “за” проголосувало 390 із 431народних депутатів України, зареєстрованих в сесійній залі.

Відповідно до постанови, чергові вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів призначено на неділю, 30 травня 2010 року.

Також документом передбачено, що Центральна виборча комісія в установленому законодавством України порядку має вжити заходів щодо фінансового та матеріально-технічного забезпечення підготовки та проведення цих виборів за рахунок коштів державного бюджету, що будуть передбачені у держбюджеті на 2010 рік відповідно до поданого ЦВК бюджетного запиту.

Кабінет міністрів України в межах повноважень має вжити заходів із забезпечення фінансування чергових виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів за рахунок коштів державного бюджету України.

Дія цієї постанови не поширюватиметься на депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, обраних на позачергових виборах після 26 березня 2006 року.