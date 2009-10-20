Тернопільський "Єдиний Центр" заявляє про підтримку Ющенка

Тернопільська обласна організація партії “Єдиний Центр” заявляє про підтримку кандидатури Віктора ЮЩЕНКА на президентських виборах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні голова Тернопільської обласної організації партії “Єдиний Центр” Сергій ТАРАШЕВСЬКИЙ під час Форуму громадськості Тернопільщини.

С.ТАРАШЕВСЬКИЙ повідомив, що обласна організація “ЄЦ” підтримує висування кандидатури В.ЮЩЕНКА. “Він повинен представити на розсуд громадськості свою програму, а громада дасть свою оцінку”, - додав він.

С.ТАРАШЕВСЬКИЙ також озвучив заслуги та недоліки, які бачать представники “ЄЦ” у роботі В.ЮЩЕНКА як Президента, а також наголосив, що члени партії “категорично негативно ставляться до заяв, які закликають усіх кандидатів відмовитися від участі у президентських виборах на користь одного з кандидатів”. “Не можна позбавляти український народ права вибору, особливо на найвищу державну посаду”, - сказав С.ТАРАШЕВСЬКИЙ.

Підсумком роботи Форуму стало звернення до В.ЮЩЕНКА із закликом висунути свою кандидатуру для участі у цьогорічній президентській виборчій кампанії. Учасники Форуму також звернулися до всіх національно-патріотичних сил з закликом об’єднатися навколо кандидатури В.ЮЩЕНКА, щоб йти на вибори єдиною командою.

“Закликаємо народ України не піддаватися гарним гаслам, а підтримати чинного главу держави, який ділом довів свою здатність виконувати завдання, поставлені перед ним суспільством та історією. З Віктором ЮЩЕНКОМ Україна має шанс стати справді європейською державою, утвердити здобуті демократичні цінності, зберегти єдність та соборність”, – йдеться у резолюції Форуму.