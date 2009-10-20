Тимошенко пропонує створити серію історичних фільмів

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вважає за необхідне створення серії історичних фільмів про Україну для популяризації історичних успіхів нашої країни.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні під час зустрічі зі студентами і викладачами Національного університету «Острозька академія».

«У мене є така мрія, і я хочу з вами нею поділитися: нам потрібно, якщо все буде добре, – а якщо навіть і не буде все добре, то ми знайдемо, як це зробити, – зробити серію висококласних фільмів про історію України, причому із залученням найкращих фахівців зі всього світу – кращих режисерів, акторів, сценаристів», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр висловила жаль, що сьогодні в суспільстві набагато більше говориться про сумні факти історії України, ніж про ті, якими Україна і українці мають пишатися.

«Потрібно все це (факти історії – УНІАН) подавати не вибірково, не тільки те, де сум і плач, а ще й перемоги», – зазначила вона.

При цьому Ю.ТИМОШЕНКО підкреслила, що в українській історії є достатньо фактів, якими країна і її громадяни можуть пишатися. «Я точно знаю, що такої історії у нас більш ніж достатньо», – сказала прем`єр-міністр, зазначивши, що одним із таких історичних фактів є створення і робота Острозької академії.