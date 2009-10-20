Тимошенко отримала в Єрусалимі орден, призначений президентам

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вважає найвищу нагороду Єрусалимської православної церкви, одержану нею на минулих вихідних, не своєю власною, а нагородою всієї України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні під час зустрічі із студентами і викладачами Національного університету «Острозька академія».

«Що було для мене хвилюючим – те, що ця нагорода вручається або патріархам або президентам, а це – передали Україні, тому що бачать всю нашу неймовірну боротьбу за те, щоб Україна стала такою країною, яка несе свою власну місію, унікальну місію духовності, порядку й гармонії», – сказала Ю.Тимошенко.

Як повідомляв УНІАН, 17-18 жовтня Ю.Тімошенко побувала з приватним візитом у Єрусалимі, де відвідувала святі місця.

Під час зустрічі з Патріархом Єрусалимським ТЕОФІЛОМ ІІІ Ю.Тимошенко одержала вищу нагороду Єрусалимської православної церкви – Орден Святогробського Братства і відповідний сертифікат.

Ця нагорода вручається очільникам церков і головам держав за видатні заслуги перед православною церквою.