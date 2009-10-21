Тимошенко на минулому тижні змінила ставлення до проблем

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО після зустрічі з Папою Римським БЕНЕДИКТОМ ХVІ минулого тижня змінила ставлення до проблем, з якими їй доводиться стикатися в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні під час зустрічі зі студентами і викладачами Національного університету «Острозька академія», ділячись своїми враженнями від недавнього візиту до Ватикану.

«Коли я повернулася до України, то навіть ті проблеми, які в Україні на перший погляд, до відльоту до Ватикану, здавалися жахливими, виявилися дріб’язковими, нічого не вартими. Найголовніше – це ті цінності, якими ми повинні керуватися, для того, щоб наше життя було щасливим», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр-міністр також зазначила, що сьогодні в Україні їй доводиться працювати у дуже складних умовах. «Все політичне поле об`єдналося проти мене», – заявила вона.

Разом з тим Ю.ТИМОШЕНКО підкреслила, що, обравши вірну мету, потрібно намагатися досягти її, не дивлячись ні на які перешкоди.