Тих, хто його прослуховував, Зварич лякає зверненням до ФБР

Народний депутат України Роман ЗВАРИЧ (фракція “Наша Україна – Народна самооборона” просить Генеральну прокуратуру України порушити кримінальну справу за фактом незаконного прослуховування його телефонних розмов.

Як передає кореспондент УНІАН, про це депутат повідомив журналістам сьогодні на брифінгу у Верховній Раді України.

Р.ЗВАРИЧ зазначив, що у 2004 році він дійсно мав телефонну розмову з дружиною свого брата Мартою ЛОПАТИНСЬКОЮ-ЗВАРИЧ, яка працює лікарем і проживає у США. За словами депутата, тоді він просив М.ЛОПАТИНСЬКУ посприяти у пошуках клініки чи лабораторії, яка могла б провести ґрунтовне дослідження крові тодішнього кандидата на пост Президента України Віктора ЮЩЕНКА і визначити, чим саме він був отруєний.

Однак, зауважив Р.ЗВАРИЧ, запис цієї телефонної розмови не зрозумілим чином потрапив у розпорядження Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради, яка намагається встановити, чи дійсно В.ЮЩЕНКО був отруєний.

При цьому Р.ЗВАРИЧ нагадав, що керівники цієї комісії, депутати, що представляють Партію регіонів, Володимир СІВКОВИЧ та Нестор ШУФРИЧ, кваліфікували цю розмову як бесіду дружини Президента В.ЮЩЕНКА Катерини з невідомим чоловіком, предметом якої, за їхніми свідченнями, було «збагачення» крові В.ЮЩЕНКА діоксином з метою представити його хворобу як отруєння.

Р.ЗВАРИЧ сказав, що у розмові з В.СІВКОВИЧЕМ він підтвердив, що у запису телефонної розмови фігурує саме його голос та голос дружини брата, а не К.ЮЩЕНКО.

Однак, В.СІВКОВИЧ сказав, що у матеріалах комісії йдеться зовсім про іншу телефонну розмову, при цьому не уточнив, про яку саме.

Виходячи з цього, Р.ЗВАРИЧ звернувся до Генеральної прокуратури з проханням порушити кримінальну справу за фактом незаконного прослуховування телефонних розмов народного депутата.

Він додав, що звернувся до Генпрокуратури з таким проханням ще тиждень тому, однак досі не отримав жодної відповіді.

Р.ЗВАРИЧ також повідомив, що дружина його брата М.ЛОПАТИНСЬКА, зі свого боку, також має намір звернутися до ФБР з проханням порушити справу за фактом незаконного прослуховування її розмов.

Як повідомлялося, 22 вересня ц.р. Тимчасова слідча комісія Верховної Ради з питань розслідування обставин отруєння В.ЮЩЕНКА заявила про фальсифікацію отруєння В.ЮЩЕНКА діоксином, і звернулася до Генеральної прокуратури і Служби безпеки України з вимогою порушити кримінальну справу за цим фактом.

“ТСК ВР змушена заявити, що факт отруєння В.ЮЩЕНКА діоксином було сфальсифіковано. Комісія має достатньо доказів, які підтверджують факт маніпуляції із експертизами зразків крові В.ЮЩЕНКА”, – йдеться у повідомленні прес-служби ТСК.

Тимчасова слідча комісія відзначала, що “представник близького оточення В.ЮЩЕНКА у 2004 році Р.ЗВАРИЧ неодноразово у своїх інтерв‘ю підтверджував, що возив зразки крові Ющенка до Сполучених Штатів. Разом з тим, у Комісії є документальні докази того, що дружина Президента Катерина ЮЩЕНКО під час виборчої кампанії 2004 року консультувалась та отримувала допомогу від представників спецслужб Сполучених Штатів”.

Як відзначають у ТСК, у розпорядженні комісії є аудіозапис розмови громадянки на ім‘я Марта зі співробітником іноземної розвідки нібито Романом. Розмова велася англійською мовою і відбулася у жовтні 2004 року.

9 жовтня генпрокурор Олександр МЕДВЕДЬКО повідомив, що Тимчасова слідча комісія Верховної Ради України, яку очолює народний депутат В.СІВКОВИЧ, не надає на запит Генпрокуратури зібрані нею матеріали, в яких йдеться, що начебто отруєння Віктора ЮЩЕНКА було сфальсифіковане.

«Я вважаю, що це, м’яко кажучи, не відповідає дійсності, Тим не менше, ми звернулися до В.СІВКОВИЧА, але він нам нічого не надав», - сказав О.МЕДВЕДЬКО, зазначивши при цьому, що наразі слідчі прокуратури вилучили з Одеського центру судових експертиз результати досліджень розмови між деякими особами «Марта - Роман», вивчають їх, в тому числі вивчають матеріали, які з’являлися в ЗМІ.