За хабар затримали мера Боярки

У Київській області під час одержання хабара в розмірі 26 тис. дол. затримано мера одного з міст. Про це УНІАН повідомили в прес-службі головного управління боротьби з організованою злочинністю МВС, не назвавши особу затриманого.

Як стало відомо УНІАН із джерел у Києво-Святошинській районній раді Київської області, ідеться про міського голову Боярки Тараса ДОБРІВСЬКОГО.

У повідомленні прес-служби головного управління МВС сказано, що посадовець вимагав та отримав хабара за вирішення питання щодо надання земельних ділянок (за даними УНІАН – у лісовій зоні).

Установлено, що передача хабара здійснювалась через посередників.

Зараз вирішується питання про порушення кримінальної справи за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.368 (одержання хабара в особливо великому розмірі) Кримінального кодексу України. Санкція цієї статті передбачає до 12 років позбавлення волі.

Водночас у міській раді Боярки УНІАН заявили, що Т. ДОБРІВСЬКИЙ перебуває “у відрядженні”, а інформація про його затримання “чийсь грубий жарт”.