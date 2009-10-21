Яценюк не вважає агітацією інформаційну кампанію «Фронту змін»

Народний депутат України, лідер "Фронту змін" Арсеній ЯЦЕНЮК повідомив, що його громадська організація надіслала підрядникам з розміщення зовнішньої реклами листа з проханням своєчасно демонтувати інформаційні матеріали громадської організації, адже термін розміщення завершився 17 жовтня.

Як повідомили УНІАН у прес-службі "Фронту змін", А.ЯЦЕНЮК зазначив, що у відповідь було отримано листа з підтвердженням того, що прохання правомірне і субпідрядників проінформовано про необхідність демонтажу плакатів у вказаний термін.

Як відомо, сьогодні А.ЯЦЕНЮК подав документи до Центральної виборчої комісії для реєстрації кандидатом у президенти України.

В інтерв’ю журналістам він наголосив, що вестиме свою передвиборчу агітацію з дотриманням усіх норм виборчого законодавства. «У мене вища юридична освіта, я сам дію винятково у межах закону і нікому не раджу обходити закон», - підкреслив він.

А.ЯЦЕНЮК наголосив, що інформаційна кампанія громадської ініціативи «Фронт змін» не є передвиборчою агітацією. «Там немає реклами, немає ні фотографій, ні рекламних написів», - зазначив він.