У Європі сподіваються, що Україна зважить на думку Венеціанської комісії
17:22, 21 жовтня 2009Політика
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...щодо нового закону про вибори
У Раді Європи сподіваються, що Україна візьме до уваги думку Венеціанської комісії щодо нової редакції закону про вибори Президента України.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні у Києві генеральний директор Департаменту з питань демократії та політичних прав Секретаріату Ради Європи Жан-Луї ЛОРАН.
«Ми сподіваємось, що Україна візьме до уваги цю думку, і це буде сприяти покращенню українського виборчого законодавства», - сказав Ж.-Л.ЛОРАН.
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