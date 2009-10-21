У Європі сподіваються, що Україна зважить на думку Венеціанської комісії

У Раді Європи сподіваються, що Україна візьме до уваги думку Венеціанської комісії щодо нової редакції закону про вибори Президента України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні у Києві генеральний директор Департаменту з питань демократії та політичних прав Секретаріату Ради Європи Жан-Луї ЛОРАН.

«Ми сподіваємось, що Україна візьме до уваги цю думку, і це буде сприяти покращенню українського виборчого законодавства», - сказав Ж.-Л.ЛОРАН.