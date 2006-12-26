Президент призначив нового голову Житомирської ОДА

Президент України Віктор ЮЩЕНКО призначив Юрія ПАВЛЕНКА головою Житомирської обласної державної адміністрації.

Відповідний текст указу міститься на офіційному сайті глави держави.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на сайті Президента України опубліковано Указ глави держави про звільнення Ю.ПАВЛЕНКА з посади радника, на яку він був призначений 8 грудня поточного року. До цього він обіймав посаду міністра у справах сім’ї, молоді та спорту. Верховна Рада України 29 листопада прийняла рішення про відставку Ю.ПАВЛЕНКА, згідно з поданою ним заявою.

12 грудня Президент своїм Указом звільнив Юрія АНДРІЙЧУКА з посади голови Житомирської обласної державної адміністрації, згідно з поданою ним заявою, і призначив його своїм радником.