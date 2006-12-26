Ющенко призначив двох нових губернаторів

Президент України Віктор ЮЩЕНКО призначив Юрія ПАВЛЕНКА головою Житомирської обласної державної адміністрації.

Відповідний текст указу міститься на офіційному сайті глави держави.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на сайті Президента України опубліковано Указ глави держави про звільнення Ю.ПАВЛЕНКА з посади радника, на яку він був призначений 8 грудня поточного року. До цього він обіймав посаду міністра у справах сім’ї, молоді та спорту. Верховна Рада України 29 листопада прийняла рішення про відставку Ю.ПАВЛЕНКА, згідно з поданою ним заявою.

12 грудня Президент своїм Указом звільнив Юрія АНДРІЙЧУКА з посади голови Житомирської обласної державної адміністрації, згідно з поданою ним заявою, і призначив його своїм радником.

Президент України Віктор ЮЩЕНКО також призначив Павла КАЧУРА головою Сумської обласної державної адміністрації.

Як повідомляється на офіційному сайті глави держави, В.ЮЩЕНКО 26 грудня підписав відповідний указ (№1127/2006).

Водночас Президент своїм указом № 1126/2006 від 26 грудня звільнив П.КАЧУРА з посади радника глави держави.