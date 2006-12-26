Мороз виграв суд в ”Української правди”

Сьогодні, 26 грудня, Печерським районним судом Києва були задоволені позовні вимоги голови Верховної Ради України, лідера СПУ Олександра МОРОЗА до представниці Мирослави ГОНГАДЗЕ в суді Валентини ТЕЛИЧЕНКО та Інтернет-видання "Українська правда".

Як повідомляє прес-служба Соціалістичної партії України, представник О.МОРОЗА в суді Ярослав РОМАНЧУК заявив: "…судом задоволені всі позовні вимоги мого довірителя щодо визнання неправдивими та такими, що порочать честь та гідність О.МОРОЗА, відомості поширені в статті В.ТЕЛИЧЕНКО та опубліковані Інтернет-виданням "Українська правда" 20.02.2006".

Суд зобов`язав відповідачів у місячний термін після набуття судового рішення законної сили опублікувати в Інтернет-виданні "Українська правда" спростування такого змісту: "О.О.МОРОЗ не ухилявся від спілкування зі слідчими як свідок за фактом вбивства Г.ГОНГАДЗЕ".

Як повідомлялось, О.МОРОЗ подав позов до видання за публікацію інтерв’ю з В.ТЕЛИЧЕНКО від 20 лютого 2006 року, у якому вона стверджує, що О.МОРОЗ відмовлявся відповідати на запитання слідчих.

Представник "Української правди" заявив кореспонденту УНІАН, що видання не погоджується з сьогоднішнім рішенням суду і згідно з законом у 10-денний подасть апеляційне оскарження.