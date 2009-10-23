Кириленко відхрестився від підігрування як Банковій, так і Тимошенко

Голова депутатської групи «За Україну!» В’ячеслав КИРИЛЕНКО наголошує, що не братиме участі у жодних сценаріях з розвалу влади.

Про це він заявив в інтерв’ю журналістам, повідомили УНІАН у прес-службі руху “За Україну!”.

«Незалежно від того, у якому статусі я буду перебувати надалі, я можу точно сказати, що не буду брати участі як у підігруванні прем’єр-міністру і Блоку Тимошенко, так і у жодних сценаріях, спрямованих на остаточний розвал влади і дестабілізацію», - сказав В.КИРИЛЕНКО.

За його словами, на рішення фракції НУ-НС щодо зміни керівництва не буде впливати ні Секретаріат Президента, ні Кабінет міністрів, ні жодна з політичних партій.

«На наше рішення не буде впливати ні вулиця Банкова, ні прем’єр-міністр з вулиці Грушевського, ні офіси політичних партій, у тому числі і опозиційних», - зазначив В.КИРИЛЕНКО, зауваживши, що збір підписів щодо зміни керівництва фракції НУ-НС продиктований тим, що фракція повинна займати самостійну позицію по всьому спектру парламентських питань.