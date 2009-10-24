Луценко хоче утримувати нелегалів у колишніх військових містечках

Міністерство внутрішніх справ України планує створювати центри утримання нелегалів на базі колишніх військових містечок.

Як повідомив кореспонденту УНІАН представник українського МВС Віталій БОНДАРЕНКО, котрий брав участь в конференції з питань міграції у Варшаві 23 жовтня, центри будуть споруджуватися за кошти Європейського Союзу.

За його словами, МВС планує збільшити кількість центрів утримання нелегалів до 7-9 з нинішніх двох, котрі функціонують у Чернігівській та Волинській областях.

В.БОНДАРЕНКО відзначив, що існуючі два центри відповідають «найвищим європейським стандартам» і в них можуть утримуватися близько 400 осіб.

Інші центри планується спорудити із розрахунку на утримання в кожному близько 100 осіб.

Серед місць, де планується створити центри, В.БОНДАРЕНКО назвав Крим, Дніпропетровську, Одеську, Львівську та Хмельницьку області.

Представник МВС не уточнив, яку суму передбачає Євросоюз на спорудження центрів, зауваживши, що виділено близько 30 млн. євро, але частина з них буде витрачена на інфраструктуру для прикордонників.

В.БОНДАРЕНКО не зміг назвати терміни спорудження центрів, зауваживши, що справою займається представництво Європейської комісії, а МВС відповідальне за узгодження виділення військових містечок чи земельних ділянок для будівництва центрів.

Як повідомляв УНІАН, у травні МВС заявляло про плани до 2011 року відкрити в Україні ще два пункти утримання нелегалів.