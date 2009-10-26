Світовий банк прогнозує в Україні засухи і всього два місяці зими

Світовий банк прогнозує до 2020 р. в Україні потепління на 1,5-2 градуси за Цельсієм. Про це повідомила головний економіст мережі сталого розвитку Світового банку, керівник звіту про світовий розвиток Маріан Фей, пише "Дело". Вона відзначила, що зміна клімату більше всього загрожує країнам, які розвиваються. За словами Фей, в Україні буде більша кількість опадів, проте вони будуть більш концентрованими, внаслідок чого виникне висока ймовірність засухи. "Це означає, що на місяць скоротяться зими", - відзначила Фей.

У свою чергу, директор Світового банку в справах України, Білорусі і Молдови Мартін Райзер підкреслив, що на глобальному рівні потрібно поєднувати зусилля, щоб мінімізувати вплив зміни клімату на світову економіку. "Потрібно думати, як адаптувати економіку до змін клімату", - відзначив Райзерю