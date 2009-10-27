У Ющенка порахували чиновницьку армію Тимошенко

За останні два місяці кількість рішень уряду Юлії ТИМОШЕНКО про призначення на найвищі посади вдвічі перевищила кількість звільнених високопосадовців (призначено 18, звільнено 6).

Про це УНІАН повідомили у Головній службі інформаційної політики Секретаріату Президента України з посиланням на дані головної служби зв‘язків з ВР і КМУ.

“Характерно, що прем‘єр-міністр постійно збільшувала і чисельність свого апарату. Якщо у прем‘єра Віктора ЮЩЕНКА у 2000 році працювало 38 патронатних працівники, у прем’єра Віктора ЯНУКОВИЧА у 2004 році - 43, то у прем’єра Ю.ТИМОШЕНКО зараз вдвічі більше – 80”, - наголошується в повідомленні.

Також зазначається, що за останні два роки, після останнього збільшення 21 жовтня ц.р. чисельність Секретаріату КМУ і патронатних служб керівництва КМУ зросла до 1244 одиниць (порівняно з 993 од. на початку першої каденції Ю.ТИМОШЕНКО).

“У результаті попри економічну кризу керівний склад органів виконавчої влади досяг рекордних значень. Сьогодні у 21 міністра працюють 150 заступників (в середньому - по 7 заступників у кожного). Крім того у 41 центральному органі виконавчої влади отримують зарплату 204 заступники”, - підкреслили в СП.

Невтішною, за даними Секретаріату, є і статистика граничної чисельності територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, яка збільшилась на 15,5 тисячі одиниць протягом двох останніх років урядування Ю.ТИМОШЕНКО.

Така динаміка виглядає особливо дивною на фоні постійних обіцянок прем’єра щодо скорочення кількості чиновників, зазначаються в СП і нагадують, що 24 грудня 2007 року, на одному з перших засідань уряд розглядав питання про зменшення кількісного складу заступників міністрів та керівників інших центральних органів виконавчої влади. У жовтні 2008 р. КМУ приймав декларативні рішення про економію бюджетних коштів на утримання чиновників та про мораторій на нові призначення.

“На практиці ж за два роки роботи уряду ТИМОШЕНКО армія чиновників найвищого рівня не зменшилася, а суттєво виросла”, - роблять висновок у Секретаріаті Президента.

* * * У 2008 та 2009 рр. указами глави держави двічі проводилося скорочення граничної чисельності працівників Секретаріату Президента України, яка на сьогодні становить 530 одиниць (порівняно із 605 – у 2005 році).