Експерт вважає, що у Ющенка лишився останній шанс

Заступник директора Агентства моделювання ситуацій (АМС) Олексій ГОЛОБУЦЬКИЙ вважає, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО у майбутньому має шанс повернутися у політику як лідер вузької електоральної групи. Про це йдеться у коментарі О.ГОЛОБУЦЬКОГО, текст якого передано УНІАН.

На думку експерта, «президентська кампанія для В.ЮЩЕНКА, і особливо для членів його нинішньої команди, може стати останнім шансом вибудовування політичних гарантій на найближче майбутнє. В цьому разі він вестиме послідовну комунікацію з виборцем, чітко виконуючи функції арбітра, однаково активно критикуючи як ТИМОШЕНКО, так і ЯНУКОВИЧА». Проте, відзначає експерт, «головною особливістю політичної дискусії в цьому разі має бути жорстка орієнтація на ідеологічну складову, чого не зможуть дозволити собі кандидати в президенти, що претендують на результат вже взимку 2010 року».

Водночас, вважає О.ГОЛОБУЦЬКИЙ, якщо В.ЮЩЕНКО «стане особистою деструкцією Ю.ТИМОШЕНКО», прагнучи ускладнити життя лише прем`єр-міністрові, то «його гіпотетичну електоральну нішу буде розподілено між основними конкурентами – Олегом ТЯГНИБОКОМ, Юрієм КОСТЕНКОМ, Юрієм ЛУЦЕНКОМ». І це буде «найнеприємніший сценарій для команди Президента і тієї частини фракції НУ-НС, які увійшли до жорсткого протистояння з групою впливу Ю.ТИМОШЕНКО».

У такому разі, вважає О.ГОЛОБУЦЬКИЙ, на можливих позачергових виборах парламенту «з великим ступенем вірогідності можна прогнозувати їх перехід в маргінес».