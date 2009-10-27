Литвин: не царська це справа - з’ясовувати, хто що підписував

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН не вважає за доцільне з’ясовувати в парламенті чи в Генпрокуратурі проблему протоколів щодо зміни керівництва фракції “Наша Україна – Народна самооборона”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова ВР сказав на прес-конференції, коментуючи заяви представників фракції БЮТ щодо звернення до Генпрокуратури з приводу нібито фальсифікації протоколу про висловлення недовіри голові фракції НУ-НС Миколі МАРТИНЕНКУ.

В.ЛИТВИН наголосив, що «проблема цих протоколів – це не справа Верховної Ради України, а тим більше – не справа Генеральної прокуратури». Він вважає, що «це не тема, яка сьогодні пече всій Україні".

В.ЛИТВИН підкреслив, що між собою з’ясовують стосунки члени фракції НУ-НС, «і нехай собі на здоров’я їх з’ясовують і далі». Він підкреслив, що у голови Верховної Ради є важливіші питання організації роботи парламенту, ніж з’ясовувати, чи достатньо підписів для зміни керівника фракції. «Не царська це справа - займатися з’ясуванням того, хто про що підписував», - додав він. В.ЛИТВИН підкреслив: «нехай між собою розберуться і наведуть порядок».

В.ЛИТВИН вважає, що ситуація навколо зміни керівництва фракції НУ-НС «це черговий відволікаючий маневр для того, щоб людям надати видовищ замість хліба». Голова ВР зазначив, що фракція НУ-НС має зібратися «і ухвалити рішення, хто буде в них старостою».