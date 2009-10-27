Литвин: яким має бути Президент? - Пишіть портрет, я перед вами

Голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН вважає себе найкращою кандидатурою на пост Президента України.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на прес-конференції у Сумській області, відповідаючи на запитання, яким має бути Президент України, В.ЛИТВИН сказав: «Пишіть портрет. Я перед вами».

Він зазначив, що вибори Президента – це ярмарок марнославства. За його словами, він «вміє і знає, як слухати і чути людей, і як брати на себе відповідальність».

В.ЛИТВИН наголосив, що в разі його обрання Президентом «ніколи не буде олігархів, які сьогодні правлять». «Я ніколи не жив у кредит і нікому нічого не зобов’язаний», - додав В.ЛИТВИН.