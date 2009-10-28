Янукович каже, що зареєструвався у символічний день

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ впевнений у своїй переконливій перемозі на президентських виборах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив журналістам після його реєстрації кандидатом у президенти України Центральною виборчою комісією.

«Ми переможемо на цих виборах, і ця перемога буде дуже переконливою», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Він наголосив, що офіційна реєстрація його кандидатом у президенти відбулася у символічний день – 65-ту річницю визволення України від фашистських загарбників.

В.ЯНУКОВИЧ підкреслив, що його мета - перемогти бідність в Україні і побудувати сильну державу.