Тимошенко планує здатися у ЦВК сьогодні

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО планує сьогодні, 28 жовтня, передати свої документи до Центральної виборчої комісії для реєстрації кандидатом в президенти України. Про це повідомляє її офіційний сайт.

"Зараз ми ще раз подивимося, щоб там було все в порядку, і відразу ж понесемо їх до Центральної виборчої комісії. Ми спробуємо зробити це сьогодні", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО після завершення засідання уряду.

У свою чергу, перший віце-прем’єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ додав, що, ймовірніше за все, інтереси Ю.ТИМОШЕНКО в Центральній виборчій комісії представлятиме юрист Володимир ПИЛИПЕНКО.

Як відомо, делегати IX з`їзду Всеукраїнського об`єднання "Батьківщина", який відбувся на столичному Майдані Незалежності 24 жовтня, одностайно проголосували за висунення Ю.ТИМОШЕНКО кандидатом на пост Президента України.

Згідно з національним законодавством президентська виборча кампанія розпочалася в Україні 19 жовтня 2009 року.

Відповідно до Календарного плану, затвердженого Центральною виборчою комісією, висування кандидатів на посаду Президента України розпочалося 20 жовтня і триватиме до 6 листопада 2009 року. Висувати кандидатів мають право політичні партії, виборчі блоки політичних партій, громадяни України шляхом самовисування.

Кандидати в президенти мають подати документи для реєстрації до Центральної виборчої комісії до 9 листопада 2009 року включно.

Голосування на виборах Президента України розпочнеться о 08:00 годині 17 січня 2010 року.