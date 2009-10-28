Богословська назвала ворога №1 українського народу

Кандидат на пост Президента України Інна БОГОСЛОВСЬКА вважає, що кількість держслужбовців необхідно скоротити вдвічі.

«Українські чиновники стали новим класом, засобом виробництва якого є ручка й папір. За один підпис вони беруть стільки, скільки заробляє невелике місто за рік і з цим потрібно покінчити», - заявила І.БОГОСЛОВСЬКА в коментарі, переданому УНІАН.

Депутат звернула увагу на те, що кількість держслужбовців, починаючи з 1999 року, щорічно збільшується.

«Приміром, із 2004 по 2008 рік чиновників збільшилося на 40 тис. осіб, до 290 тис. І що характерно, з них 9 тис. – керівники. Хоча про що можна говорити, якщо сьогодні у 21 міністра працює 150 заступників, а в патронатній службі Юлії ТИМОШЕНКО – 80 осіб, хоча ще в 2004 р. було 43. І всім цим людям платять за наш рахунок зарплату, обладнають кабінети, дають службові автомобілі», - говорить кандидат на пост Президента України.

За словами І.БОГОСЛОВСЬКОЇ, збільшення кількості чиновників пов`язане з бажанням Ю.ТИМОШЕНКО дати «політичний хабар» своїм прихильникам або опонентам.

«На жаль, в Україні влада – це інструмент збагачення. У нас портфелями розраховуються за підтримку на виборах, фінансування виборчих кампаній, закриття кримінальних справ тощо. А потім ці люди приходять у свої кабінети й починають працювати на себе, а не на країну. Роздають землі, організовують тендери серед «своїх» фірм, відшкодовують ПДВ тільки тим, кому «потрібно», - підкреслює кандидат на пост президента.

Щоб розірвати це порочне коло І.БОГОСЛОВСЬКА пропонує провести атестацію й скоротити кількість держслужбовців із 290 тис. до 150 тис. осіб.

«У кожного міністра має бути не 10 заступників, а 3-4. У патронатній службі прем`єр-міністра не може працювати більше 20 осіб і т.д. Якщо ми хочемо повернути престиж роботи державного службовця, ми зобов`язані реформувати держслужбу. А саме: провести атестацію, скоротити кількість чиновників, підвищити їм зарплати, ввести інститут держсекретарів», - зазначає кандидат.

За словами І.БОГОСЛОВСЬКОЇ, реформа держслужби є одним із центральних пунктів її виборчої програми «Дорога правди».

«Потрібно визнати, що влада сьогодні – ворог №1 українського народу. Вона займається пограбуванням, але не робить зовсім нічого для покращення життя людей. І реформи потрібно починати саме з неї», - резюмує І.БОГОСЛОВСЬКА.