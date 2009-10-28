Президентом України хоче стати Заур Аббасов Джаванши-огли
15:33, 28 жовтня 2009Політика
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Заява на ім`я голови ЦВК... Стрижака
До Центральної виборчої комісії надійшов неповний перелік документів на реєстрацію кандидатом у президенти Заура АББАСОВА ДЖАВАНШИ-ОГЛИ.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі ЦВК.
У прес-службі зазначили, що кандидат надав неповний список необхідних документів на реєстрацію, а саме: «автобіографію, виборчу програму, заяву на ім`я голови ЦВК А.СТРИЖАКА (СТРИЖАК – голова Конституційного суду України, а головою ЦВК є Володимир ШАПОВАЛ – УНІАН), довідку про місце проживання і дві фотографії».
З.АББАСОВ, 1958 року народження, уродженець Кіровабада (Азербайджан). Проживає в Дніпропетровську і є громадянином України, член Народної партії, тимчасово не працює.
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