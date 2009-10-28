Москаль знайшов ще один фальшивий диплом

Головне управління Міністерства внутрішніх справ України в Криму ставить під сумнів справжність диплома про вищу освіту начальника Управління економіки Сімферопольського міського виконавчого комітету Володимира ДОДАТКА.

«Серед аферистів і неуків із «липовим» дипломом опинився начальник Управління економіки Сімферопольського міськвиконкому, який навчався, закінчив і отримав диплом реально неіснуючого навчального закладу, про що свідчить офіційна відповідь Міністерства освіти та науки України», - йдеться в переданому УНІАН повідомленні прес-служби кримської міліції.

У відповіді Міносвіти на депутатське звернення начальника ГУ МВС у Криму Геннадія МОСКАЛЯ, текст якої має в своєму розпорядженні УНІАН, йдеться, що Український центральний інститут підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів металургії ліквідовано указом Президента в червні 1996 року «Про створення Академії митної служби України». За даними МОН, інститут не проходив процедури акредитації, ліцензії Міносвіти на право проведення наукової діяльності не отримував, тому документи держзразка видавати не може.

Начальник міліції Криму просив перевірити справжність диплома сімферопольського чиновника про перепідготовку фахівця за фахом «Фінанси і кредит». За даними виконавця замовлень із виготовлення документів про освіту, бланк документа, номер якого вказав Г.МОСКАЛЬ, «не відпускався».

Раніше Главк МВС ініціював широкомасштабну перевірку на справжність дипломів про вищу освіту кримських державних службовців.

Коментарів чиновника агентство поки не має - за його робочим телефоном ніхто не відповідає.