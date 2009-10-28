До ЦВК принесли папери на Тимошенко

До Центральної виборчої комісії надійшли документи прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО для її реєстрації кандидатом у президенти.

Як передає кореспондент УНІАН, про це УНІАН повідомили у прес-службі ЦВК.

У ЦВК уточнили, що Ю.ТИМОШЕНКО передала свої документи не особисто, а через свого представника Володимира ПИЛИПЕНКА.

Як відомо, згідно із Календарним планом основних організаційних заходів з підготовки та проведення виборів Президента України, протягом п’яти днів з дня прийняття документів ЦВК має прийняти рішення про реєстрацію кандидата у президенти або про відмову в реєстрації.