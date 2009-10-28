Луценко повалить паркани навколо лісів, у яких «мають жити українці»

Міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО заявляє, що передача в оренду території лісів є незаконною.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС, на цьому він наголосив сьогодні в ході поїздки на Закарпаття.

Як зазначив Ю.ЛУЦЕНКО, МВС проаналізувало ситуацію з лісовим господарством на території України. За його словами, «згідно з Лісовим кодексом, ліс не може передаватися в оренду», тож отримання однією з фірм Закарпаття в користування до 2036 року 20 тисяч гектарів лісу в оренду є неправомірним, бо «чинне законодавство не передбачає взагалі такого способу володіння лісом, а документи для підготовки такого рішення обласною радою були сфальсифіковані».

“Відповідна кримінальна справа по факту підробки порушена, тепер прокуратура розглядає можливість пред’явлення звинувачення до конкретних посадових осіб - буквально сьогодні ми чекаємо таку відповідь від обласної прокуратури, - зазначив міністр.

За словами Ю.ЛУЦЕНКА, «є, на жаль, політики, для яких «война - мать родна». Поки народ бідує, можна поцупити 20 тисяч гектарів лісу, як написано в цьому рішенні, разом з тваринним світом: 10 ведмедів, стільки-то лосів, оленів. Гуцулів поки не записали...».

“Звичайно, це просто абсурдна, дикунська справа, і ми знайдемо тих, хто буде відповідати за неї. - зазначив міністр. - Навіть якщо це підставні особи, тим не менше: або вони вкажуть на конкретних осіб, або будуть відповідати згідно з чинним законодавством”.

Ю.ЛУЦЕНКО пояснив, що є поняття - постійне користування лісами в Україні. За його словами, в основному це надається для лісгоспів, товариств рибалок і мисливців тощо - 7,5 мільйонів гектарів лісу в Україні надано саме таким способом. В той же час за останні роки незалежності 46,8 мільйонів гектарів лісів віддано в тимчасове користування, в тому числі на Закарпатті - один мільйон гектарів. “Я не бачу, в основному, нічого протизаконного в цьому, хоча «вільних» - державних лісів залишається обмаль. Але я звертаю увагу на те, що згідно з Лісовим кодексом, при передачі лісу у тимчасове користування, з метою ведення того чи іншого господарства, законом заборонено обмеження доступу громадян до лісу. Передбачається лише обмеження ведення ними мисливства на тих територіях. Але в ліси будь-хто може заходити, гуляти, збирати ягоди, гриби, деревину (звичайно, не пиляти її, а збирати відходи деревини). І ніхто не має права обмежувати вхід або в’їзд громадян на територію лісів, які знаходяться в тимчасовому користуванні в тієї чи іншої фізичної чи юридичної особи”, – заявив він.

Ю.ЛУЦЕНКО підкреслив, що міністерство проведе комплекс заходів для того, аби були знищені всі обмежуючі споруди для будь-кого з українців щодо входу в будь-які ліси, які знаходяться в тимчасовому користуванні. “Я зараз веду мову про багатокілометрові паркани, які не допускають в ліси новоявлених «власників» інших громадян, про КПП, про спеціалізовану охорону, яка не пускає простих, звичайних українців до лісів, в яких жили і мають жити вони і їхні діти”, - сказав він.