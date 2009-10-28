Ющенко не ветуватиме закон про підвищення соціальних стандартів

Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявляє, що не буде ветувати Закон України «Про встановлення прожиткового мінімуму і мінімальної заробітної плати», ухвалений Верховною Радою 20 жовтня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні під час робочої поїздки до Закарпатської області, відповідаючи на запитання журналістів.

«Ці державні стандарти піднято, очевидно, через політичну ситуацію, але вибачте, піднято, причому піднято ким? Політичною силою, яка не є членами більшості, і парламент приймає цей закон. Я згоден з парламентом», - сказав Президент.

В.ЮЩЕНКО також додав, що обґрунтування свого рішення оприлюднить для громадськості завтра.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України 20 жовтня ухвалила закон «Про встановлення прожиткового мінімуму та мінімальної зарплати у 2010 році».

«За» проголосувало 254 із 429 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі. Не голосувала у повному складі за даний законопроект фракція БЮТ і частково фракція «Наша Україна – Народна самооборона».

Законом встановлюється прожитковий мінімум на одну особу з розрахунку на місяць у розмірі з 1 листопада 2009 року – 701 грн., з 1 січня 2010 року – 825 грн., з 1 квітня – 839 грн., з 1 липня – 843 грн., з 1 жовтня – 861 грн., з 1 грудня – 875 грн.

Крім того, законом встановлено мінімальну заробітну плату з 1 листопада 2009 року – 744 грн., з 1 січня 2010 року – 869 грн., з 1 квітня – 884 грн., з 1 липня – 888 грн., з 1 жовтня – 907 грн., з 1 грудня – 922 грн.

У 2009 році в Україні Кабінет міністрів України встановив мінімальний рівень заробітної плати з 1 січня у розмірі 605 грн., з 1 квітня – 625 грн., з 1 липня – 630 грн., з 1 жовтня – 650 грн., з 1 грудня 2009 року – 669 грн.

25 жовтня була оприлюднена заява Міжнародного валютного фонду, в якій МВФ висловив надію, що згаданий закон буде ветований Президентом України.

Непідвищення мінімальних стандартів, згідно з Меморандумом про співпрацю України з МВФ, є однією з умов продовження співпраці і виділення Україні у середині листопада четвертого – останнього – траншу кредиту стенд-бай у розмірі 2,5 млрд. SDR (понад 3,7 млрд. дол).