Тимошенко упевнена, що жодні кризи та епідемії для виборів - не перешкода

Кандидат у президенти України, прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО впевнена, що скасування чи зриву президентських виборів не буде.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні журналістам після того як ЦВК зареєструвала її кандидатом на пост глави держави.

«Безумовно, ніякого скасування виборів Президента не буде. Вибори відбудуться вчасно. Впевнена, що є всі шанси, що вони пройдуть чесно, справедливо», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

За словами кандидата у президенти, її виборча кампанія буде спрямована на те, щоб довести до людей положення її передвиборчої програми.

«Думаю, що цей бюджет (кампанії) буде також спрямований на те, щоб люди могли спілкуватися з моїми довіреними особами, і коли завершиться кампанія, ви знаєте, що бюджет є публічним, і будуть оприлюднені складові бюджету», - підкреслила Ю.ТИМОШЕНКО.

Глава уряду отримала від глави ЦВК Володимира ШАПОВАЛА посвідчення кандидата у Президенти України за № 11. Вона висловила впевненість, що № 11 – це перше місце у першому турі й перемога у другому.

«Єдине, що я зараз відчуваю, - це колосальну відповідальність за те, щоб країна і далі достойно трималась перед обличчям кризи, і щоб ми в ось цю хвилину – я дійсно серйозно переймаюся – щоб не допустити розповсюдження того грипу, який є не дуже гарним, на території України. Я дуже мало зараз думаю про президентські вибори», - підкреслила Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона повідомила журналістам, що зараз їде у відрядження до Чернігівської області.