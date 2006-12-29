Шуфрич святкуватиме Новий рік за 5 хвилин від роботи

Міністр із питань надзвичайних ситуацій Нестор ШУФРИЧ зустрічатиме Новий рік у Києві, неподалік від оперативного штабу МНС.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр сказав на прес-конференції на 275-й базі ракет і боєприпасів Міноборони в Новобогданівці Запорізької області.

«Цього року зустрічати Новий рік я буду в Києві, в п`яти хвилинах від оперативного штабу, який уважно спостерігатиме за тим, що відбувається в країні в святковий період», - сказав Н.ШУФРИЧ.

Він висловив сподівання, що необхідності прибути до оперативного штабу не буде.

При цьому він зазначив, що раніше майже всі новорічні свята зустрічав у рідному домі в Ужгороді.

У свою чергу, голова Запорізької обласної державної адміністрації Євген ЧЕРВОНЕНКО сказав: «я Новий рік святкуватиму з друзями в Карпатах».