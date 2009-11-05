На Львівщині обстріляли машину активіста Партії регіонів

4 листопада двоє невідомих поблизу райцентру Пустомити Львівської області обстріляли автомобіль голови Львівської обласної молодіжної організації Партії регіонів Юрія БЕРЕЗОВСЬКОГО.

Як повідомив УНІАН Ю.БЕРЕЗОВСЬКИЙ, він разом із товаришем повертався з Пустомит до Львова, куди їздив у приватних справах.

«Це трапилося о 15.00. Приблизно за три кілометри від Пустомит ми зробили зупинку і вийшли з машини. Саме в цей момент пролунали постріли. Кулі, на щастя, влучили лише в машину», - розповів Ю.БЕРЕЗОВСЬКИЙ.

Він зазначив, що встиг побачити лише, як двоє невідомих заскочили в автомобіль «Део-Ланос» сріблястого кольору і на великій швидкості зникли з місця події.

«Я не знаю, з чим це може бути пов‘язано. Ми відразу викликали працівників міліції, вони ведуть розслідування», - зазначив Ю.БЕРЕЗОВСЬКИЙ.

У прес-службі облорганізації Партії регіонів повідомили, що жодних заяв з приводу цієї події поки що не буде.

«Куля влучила в одну із задніх дверцят автомобіля. Дивом вона не зачепила бензобак, тоді б трагедії не уникнути. Зараз ведеться слідство, працівники міліції встановлюють автомобіль «Део-Ланос» (на ньому навіть не було номерних знаків), на якому зникли нападники, проводяться заходи із встановлення осіб зловмисників», - зазначається у повідомленні прес-центру.

Правоохоронці поки що не коментують інцидент.