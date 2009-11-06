Ющенко: може й треба помучитися чергових 5 років у цьому популізмі

Президент України Віктор ЮЩЕНКО переконаний, що неправильний вибір Президента у 2010 році може привести до втрати незалежності України.

Таку думку він висловив в інтерв’ю газеті «Сільські вісті».

«Вибори 2010 року - це не технічні вибори. Або країна йде вперед, вертається додому в Європу, або наважуємося на експеримент, який приведе нас до втрати незалежності», - наголосив він.

За словами В.ЮЩЕНКА, сьогодні дуже важливою є відповідальність громадянина. «Згадайте, що було 5 років тому (Помаранчева революція – УНІАН). Яке збурення людського гніву. Тому що влада тоді не давала змоги провести чесні вибори, визначитися виборцю у своїх симпатіях. Очевидно, листопад 2004 року вже не повториться. Гарантія - демократія, свобода вибору», - зауважив Президент.

Він також закликав людей не вірити популістичній політиці. «Звісно, це легко загорнути в найбарвистіші «фантики». Тому знову апелюватиму до нації. Хочу бачити її відповідальнішою. Не такою, що опускає руки. Держава - це найкращий спосіб захистити свої національні інтереси», - підкреслив Президент.

«У нас досі більшість вірить картинкам, піарам, підсолодженій політиці. Але це треба пережити. Для того, щоб популізм раз і назавжди отримав по руках, може, й треба усім нам помучитися чергових п’ять років у цьому популізмі. Якщо нездатні розпізнавати популізм - значить, приречені жити з ним», - зауважив він. На його думку, кращою гарантією є можливість проведення чесних виборів і посилення відповідальності самого виборця. «Дайте систему чесних виборів, забезпечте законність її реалізації, все решта - це відповідальність виборця: він джерело влади», - сказав Президент. На його думку, система виборів має бути персоніфікованою. «Людина може відповідати лише тоді, коли віддасть персональний голос за того чи іншого політика. Коли матиме право зробити свій персональний вибір. А водночас - починаючи з правоохоронних органів, Генеральної прокуратури, зробити все, аби цей закон виконувався», - сказав Президент.

В.ЮЩЕНКО підкреслив, що це теж невід’ємна складова відповідальності. Двоє останніх виборів до ВР - чергові і дочасні - принесли перемогу опозиції. І результати цього волевиявлення визнано в усіх регіонах країни, усіма спостерігачами як вибори законні, демократичні. «Отже, ми отримали новий інструмент, якого не було в 2004 році, коли через Майдан треба було доводити те, на що мав дати відповідь Закон. Тому наслідки завтрашнього вибору вже лягають на його сумління виборця», - підкреслив глава держави.

Також В.ЮЩЕНКО вкотре висловив думку, що сьогодні надзвичайно важливо у формуванні державної політики керуватись національними інтересами.

«Думаю, найскладніше завдання для нашої нації і нашої влади - виховати у кожного громадянина відчуття тотожності, відчуття того, що він українець, що він персонально відповідальний за свою землю, за свою родину, за рідну материнську мову, за країну. І за свій національний розвиток. Решту труднощів - поборемо, якщо будемо консолідовані, тотожні. Якщо в нас тотожності цієї не буде, якщо нам байдуже, з якою історією розмовляти, якщо байдуже, якою мовою спілкуватися, байдуже, що церковний розкол, якщо все байдуже, а головне - ковбаса і сало... Не буде ковбаси і сала, якщо не буде найпершого, з чого починається нація», - підкреслив Президент.

Він наголосив, на необхідності збереження демократії без якої не можна вести мову про державну незалежність. Крім того, велику увагу Президент приділив питанню реформування Конституції та виборчого законодавства. «Чому ми обстоюємо необхідність конституційної реформи? Тому що політичне життя, яке формується з влади та опозиції, — конфліктне. Але в цьому мудрість демократії: Конституцією та іншими законами дається відповідь на будь-яку кризу, що виникає в системі влади. Не Майдан повинен тлумачити, хто правий, і не якісь закулісні інтриги в парламенті - лише Закон», - зауважив глава держави.