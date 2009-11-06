У Вінського зрозуміли, хто і навіщо нав'язує людям «грипозний психоз»

Заступник голови Центрального оргкомітету народно-патріотичного об`єднання «За демократію і справедливість», народний депутат України Володимир КАПЛІЄНКО вважає, що уряд на чолі з Юлією ТИМОШЕНКО під виглядом боротьби з епідемією “свинячого” грипу веде кампанію по маніпулюванню свідомістю виборців.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі цієї організації із посиланням на В.КАПЛІЄНКА.

«На моє глибоке переконання, це ретельно продуманий проект. Мета – отримати додаткові можливості команді Юлії ТИМОШЕНКО при проведенні президентської виборчої кампанії, закрити проблему негативного балансу Державного бюджету України за рахунок прихованого перерозподілу на інші потреби коштів, що додатково виділяються, на боротьбу із зовнішньою загрозою (епідемією штаму грипу A/H1N1) та врешті отримати лояльного виборця», - сказав В.КАПЛІЄНКО.

На його думку, «психоз» населення викликаний штучно наполегливими і послідовними діями уряду по нав`язуванню думки, що в Україні епідемія смертельно небезпечного “каліфорнійського” грипу.

«Адже дії людини, приреченої на загибель, відомі: вона недовірлива, залежна і керована. Не нагадує вам це портрет «ідеального виборця» напередодні виборів Президента? Залишилося тільки додати: «Той хто врятує мене, той і буде моїм кумиром, тому я і віддам свій голос на виборах». Тоді й стає гранично ясно, кому потрібний весь цей бардак в країні», - резюмував В.КАПЛІЄНКО.