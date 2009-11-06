БЮТ лякає "вісників армагеддонів" кримінальною відповідальністю

В Блоці Юлії Тимошенко нагадують про кримінальну відповідальність тим, хто закликає до запровадження надзвичайного стану та скасування президентських виборів.

Як повідомляє прес-служба фракції БЮТ у Верховній Раді України, перший заступник голови фракції Андрій КОЖЕМ’ЯКІН наголошує, що публічні заклики до захоплення державної влади караються позбавленням волі.

За повідомленням прес-служби, так він відреагував на те, що 5 листопада на прес-конференції екс-заступник голови СБУ генерал-лейтенант Олександр СКІПАЛЬСЬКИЙ, представник Національного комітету з питань боротьби з корупцією генерал-полковник Геннадій КУРДАКОВ та лідер всеукраїнської партії "Нова сила" Юрій ЗБІТНЄВ оприлюднили звернення ряду військових та громадських організацій з вимогою до Президента України Віктора ЮЩЕНКА про запровадження надзвичайного стану в країні та перенесення дати проведення виборів Президента, які заплановані на 17 січня 2010 року.

А.КОЖЕМ’ЯКІН висловив думку, що публічний виступ двох представників силових структур, які займали високі пости, не є випадковим.

За його словами, вже стало традицією, коли в країні виникають певні проблеми, особливо під час виборчих кампаній, на перший план намагаються вийти «політичні блазні, які залякують суспільство армагедонами і пропонують свої унікальні панацеї у вигляді введення надзвичайних станів і таке інше».

За його словами, можна було б з гумором ставитись «до політичних невдах і їх спроб привернути до себе увагу дивними ідеями». Однак, за словами А.КОЖЕМ’ЯКІНА, насторожує і викликає тривогу той факт, що серед таких «рятівників нації» фігурують досвідчені офіцери, які займали відповідальні пости в СБУ та армії.

«Хоча, це вже не вперше, коли розігрується сценарій по нагнітанню максимальної напруги в суспільстві, – наголосив А.КОЖЕМ’ЯКІН. - Перша спроба була рік тому, коли бійці спецпідрозділу «Альфа» захоплювали Центрвиборчком. Саме тоді пан СКІПАЛЬСЬКИЙ говорив, що захоплення влади хунтою – неможливе і нічого подібного не планується. На прес-конференції 5 листопада О.СКІПАЛЬСЬКИЙ зробив діаметрально протилежні заяви», - наголошує депутат.

На його думку, учасники прес-конференції намагалися розіграти класичну схему: спершу максимально залякати народ, намалювати жахливі перспективи, зробити винними усіх, хто при владі і, як єдиний можливий вихід – запропонували передати значну частину функцій в державному управлінні військовим та спеціальним службам. «Хіба це не пропозиція здійснити військовий переворот?!», - запитує А.КОЖЕМ’ЯКІН.

«Такі заяви – це не ідеї кількох, окремо взятих ентузіастів, це чергова спроба підготувати суспільство до необхідності ввести диктатуру однієї особи, яка вперто не хоче прощатися з владою», - переконаний А.КОЖЕМ’ЯКІН.

«Однак, слід застерегти усі гарячі голови: особовий склад силових структур України – це патріоти своєї держави і вони давали присягу на вірність народу України, а не одній особі. А всім тим, хто мріє приміряти кашкет Піночета, чи пілотку Айді Аміна хочу нагадати ст. 109 Кримінального кодексу України: публічні заклики до насильницької зміни, чи повалення конституційного ладу, або до захоплення державної влади – караються позбавленням волі», - заявив А.КОЖЕМ’ЯКІН.