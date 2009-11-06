Тимошенко підкинула підприємствам ГМК ідею: самим купувати газ на біржах

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО запропонувала підприємствам гірничо-металургійного комплексу (ГМК) самостійно купувати природний газ на біржах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні на нараді на Маріупольському металургійному комбінаті.

«Давайте подумаємо, як нам диверсифікувати систему поставок природного газу до України для промисловості. Я, в принципі, до цього готова, щоб підійти до цього питання і обговорити його», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона зазначила, що сьогодні російський газ продається на біржах.

«Я думаю, що вам варто простежити за цінами – подивитися, що там відбувається на біржових торгах, особливо на території Європи. Там дуже цікаві речі відбуваються», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

На її думку, при купівлі газу на біржах ціна на нього для підприємств промисловості України можуть бути нижчими.

«Непогано б виглядала демонополізація, якби ми з вами змогли, використовуючи ринкові інструменти, залучити природний газ за іншими цінами, для того щоб дати вам можливість трохи більш вільно дихати. З доставкою, я думаю, проблем не буде. Про це не турбуйтеся, тому що ми стільки газу транспортуємо через територію України, що у нас завжди є аргументи, чому газ наших підприємств також потрібно транспортувати», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона зазначила, що підприємствам хімічної промисловості вже надано право виходити на світові ринки для закупівлі газу.