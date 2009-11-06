Тігіпко не розуміє, навіщо Ющенко скаржився Баррозу на стан Нафтогазу

Кандидат на пост Президента України Сергій ТІГІПКО критикує главу держави Віктора ЮЩЕНКА за бездіяльність у питанні зміни ситуації в паливно-енергетичному комплексі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі С.ТІГІПКА, так він прокоментував телефонну розмову між Віктором Ющенко та Жозе Мануелем БАРРОЗУ. У бесіді український лідер заявив, що «організація внутрішнього ринку газу в Україні, яка дозволяє певним категоріям споживачів отримувати паливо без його оплати, помножена на неадекватні умови газових угод, укладених з ініціативи прем’єр-міністра України, призвели до суттєвого погіршення фінансового стану "Нафтогазу України" й неможливості його самостійного розрахунку за імпортований природний газ».

«ЮЩЕНКО так скаржиться голові Єврокомісії на плачевний стан «Нафтогазу», наче БАРРОЗУ, а не він, - Президент України», - сказав С.ТІГІПКО.

«У принципі, Президент сказав правильні речі. Питання в тому, чому він розповідає про це єврочиновнику, а не використовує свій статус глави держави для зміни ситуації. Окрім як демонстрацією безсилля влади, такі відозви нашого керівництва до Європи не назвеш», – заявив С.ТІГІПКО.

Він додав, що розрахунки за спожитий у жовтні російський газ з використанням коштів МВФ заганяє країну в боргову яму і не вирішує проблем національної газової галузі. У цій ситуації неприпустимо для Президента перетворюватися з людини, яка ухвалює рішення, на відстороненого критика дій уряду.

«Кабінет ТИМОШЕНКО створювався за безпосередньої участі ЮЩЕНКА, в ньому є орієнтовані на Президента міністри. Зрештою, існує Радбез. Однак ЮЩЕНКО вважає за краще скаржитися БАРРОЗУ, а не щось змінювати», – підкреслив С.ТІГІПКО.